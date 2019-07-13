وفاة مخترع الكمبيوتر بعمر 93 عاما

2019/07/13 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الشخص الذي عبد الطريق أمام اختراع الحاسوب الشخصي والكلمات المرورية، توفي

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