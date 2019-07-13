مخترع الكومبيوتر الحديث يفارق الحياة عن عمر يناهز 93 عاما

2019/07/13 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة المعلومة/ بغداد … اعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن الشخص الذي عبد الطريق أمام اختراع الحاسوب الشخصي والكلمات المرورية، توفي عن عمر يناهز 93 عاما بعد مسار علمي حافل قدم فيه خدمة جليلة للبشرية.وذكرت الصحيفة في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” فرناندو كرباتو الذي رحل عن 93 عاما، داخل دار للرعاية، كان ممن […]

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