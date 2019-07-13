وكالة دولية تخفض التصنيف الائتماني لتركيا

2019/07/13 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..خفضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من مستوى “BB” إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية سلبية.وعزت الوكالة ، خفضها للتصنيف الائتماني لتركيا بعدة عوامل أهمها إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا الأسبوع الماضي، وإعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول، وكذلك الخشية من فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا بسبب […]

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