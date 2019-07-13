2019/07/13 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية وزيرة التعليم إيزابيل سيلا،امس الجمعة، أنه تم تعيين جنرال في القوات المسلحة الإسبانية، امرأة، لأول مرة.وقالت سيلا خلال مؤتمر صحفي، أنه “كانت هناك أخبار سارة في مجلس الوزراء هي: ترقية أول امرأة إلى رتبة جنرال، وهي باتريشيا أورتيغا غارسيا، تمت ترقيتها إلى رتبة عميد بسلاح الهندسة العسكرية للقوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين أول امرأة برتبة جنرال في الجيش الإسباني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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