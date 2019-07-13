تعرف على اهم مباريات افتتاح الدوري الإسباني

2019/07/13 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يخوض حامل لقب الدوري الإسباني (الليغا)، نادي برشلونة، أولى مبارياته للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد أمام أتلتيك بلباو على ملعب الأخير في 16 اب المقبل، حسبما أعلنت رابطة الليغا.أما فيما يتعلق بريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، فيخوض مباراته الأولى في الليغا لموسم 2020-2019 أمام مضيفه سلتا فيغو في 17 اب المقبل.هذا، […]

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