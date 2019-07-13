اهالي ووجهاء منطقة الرئاسة شرقي بغداد يطالبون بوقفة حكومية جادة ضد مافيات تستحوذ على اراضيهم دون سند قانوني

2019/07/13 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وجهاء العشائر في منطقة الرئاسة حي الضباط شرقي بغداد بوقفة حكومية جادة ضد عصابات الاحزاب التي تستحوذ على اراضيهم دون سند قانوني .وقال شهود عيان من اهالي المنطقة ” توجد اراضي ما يقارب ٤٣ دونما في منطقه الرئاسة حي الضباط محله ٧٦٩ حيث أن هذه المنطقة تفتقد كافة الخدمات اللازمة لها وجاءت حيتان سراق […]

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