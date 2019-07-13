2019/07/13 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة النقل، ان مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم وبينت الهيأة في بيان لها : ان قوتها بلغت 3.4 درجة على مقياس رختر تبعد 30كم شرق زرباطية 39 كم شمال شرق مدينة بدرة، موضحة ،مصدر هذه الهزة صدع معكوس او زاحف في نطاق زاكروس يمتد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هزة أرضية بمنطقة ايرانية قريبة من زرباطية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هزة أرضية بمنطقة ايرانية قريبة من زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).