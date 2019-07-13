2019/07/13 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخيم إقرأ الثقافي يضيف ببرامجه الجديدة مخيماً للصغار يتصدر باحة وساحة القشلة .افتتح مخيم للصغار ضمن برامج مخيم إقرأ الثقافي في ساحة القشلة ويحتوي هذا المخيم مرسما” للتلوين وفكر واربح هدية ومكتبة للقراءة ويقام فيه بعض الفعاليات للصغار من مشاركة بقصائد وتلاوة القرآن وأحاديث ثقافية جامعة .وذكر الشيخ سلام البهادلي مدير مخيم إقرأ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخيم اقرأ الثقافي …فعاليات وبرامج جديدة للصغار النعيم نيوز.

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