نصر الله:قادرون على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات وإعادتها للعصر الحجري

2019/07/13 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، أن قوات “المقاومة” قادرة على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري حال نشوب حرب بينهما.وقال نصر الله، في مقابلة أجرته معه، امس الجمعة، قناة “المنار” وتابعته وكالة صدى ، بمناسبة الذكرى الـ 13 لحرب 2006، إن “المقاومة اليوم أقوى من أي

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