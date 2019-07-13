2019/07/13 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على سبعة متهمين بينهم إرهابي في العاصمة.وقالت القيادة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة الحلابسة غربي بغداد، فيما تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في مناطق البياع، والثعالبة، والنهروان”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سبعة متهمين بينهم إرهابي في بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سبعة متهمين بينهم إرهابي في بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سبعة متهمين بينهم إرهابي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).