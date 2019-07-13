2019/07/13 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس علقت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، اليوم السبت، على تظاهرة كركوك التي اقيمت الجمعة رفضا لتسمية محافظ كردي للمحافظة، بأنها سابقة خطيرة وانقلابا على القانون.وذكرت الكتلة في بيان لها حصلت عليه “خطوة برس”، في الوقت الذي يتطلع الجميع وبأمل كبير محو آثار البعث وسياساته المقيتة، تحاول مجموعة مغررة بها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوطني الكردستاني يعتبر تظاهرة كركوك “سابقة خطيرة” وإنقلاب على القانون وكالة خطوة برس.

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