2019/07/13 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC جدد النائب عن تيار الحكمة محمد اللكاش، تحذيرة من السلاح المنفلت في بغداد، معبراً عن استغرابه من حادثة اقتحام ديوان الوقف الشيعي.وقال اللكاش في تصريح لقناة الشرقية، ان “هناك سلاحا سائبا ومنفلتا ينشر الخوف”، متابعاً”نستغرب حمل السلاح والعمل السياسي معاً”.وطالب اللكاش، رئيس الوزراء بمتابعة هذا الملف شخصياً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تلتزم الصمت بعد اقتحام الوقف الشيعي واللكاش يحذر من “السلاح السائب” المركز الخبري الوطني.

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