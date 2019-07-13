مديرية مقاتلة الدروع في الحشد تخرج دورة آمر مفرزة للسلاح الموجه ضد الدروع(صور)

2019/07/13 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدروع في هيئة الحشد الشعبي، السبت، تخريج دورة آمر مفرزة للسلاح الموجه ضد الدروع ، فيما حملت الدورة اسم أئمة البقيع.وقال مدير مدرسة التدريب العسكري للمديرية عصام البلداوي في تصريح لموقعنا ان "مدرسة التدريب العسكري في المديرية خرّجت عددا من منتسبي الكتيبة الرابعة و اللواء الثامن وذلك لإعداد امر مفرزة للسلاح الموجه ...

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