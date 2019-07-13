مقاتلة الدروع في الحشد تؤكد انها دمرت عددا من المضافات و مقار لداعش خلال عمليات التطهير في ديالى

2019/07/13 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، السبت، تدمير عدد من المضافات و مقار لداعش خلال عمليات التطهير في محافظة ديالى التي انطلقت وانتهت يوم امس الجمعة.وقالت المديرية في بيان ان "الكتيبة الثانية التابعة لها بقيادة أبو حيدر الكناني التي شاركت في عمليات ارادة النصر في محافظة ديالى امس دمرت عددا من المضافات والمقار ...

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