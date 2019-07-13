2019/07/13 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط أدوية بشرية مخالفة لضوابط في مطار البصرة الدولي .وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “السلطات الجمركية في جمرك مطار البصرة ضبط كمية من الأدوية البشرية المخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد”.وأضافت ان “الكوادر العاملة في مطار البصرة تمكنت من ضبط الأدوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أدوية بشرية مخالفة لضوابط في مطار البصرة الدولي وكالة خطوة برس.

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