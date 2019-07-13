طائرات شحن عسكرية روسية تنقل منظومة “إس-400” إلى تركيا

2019/07/13 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت 3 طائرات شحن عسكرية روسية في أحد قواعد أنقرة العسكرية حاملة أجزاء من منظومة “إس-400” الروسية.وأكدت وزارة الدفاع التركية، صباح يوم الجمعة، بدء تسلمها منظومة “إس-400”.من جانبها قالت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، إن تسليم أنقرة منظومة “إس-400” سيكون طبقاً للمواعيد المتفق عليها.وقد توصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء …

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