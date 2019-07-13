الشمري يطالب بالتحقيق في تدني نسب النجاح بالمتوسطة وخاصة في المدارس الاهلية

2019/07/13 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيقية بسبب تدني نسب النجاح بالدراسة المتوسطة وخاصة بالمدارس الاهلية.وقال الشمري في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “على وزارة التربية ان تشكل لجنة تحقيقية بسبب تدني نسب النجاح بالدراسة المتوسطة وخاصة بالمدارس الاهلية”، معتبرا ان “وصول نسب نجاح المرحلة النهائية للدراسة المتوسطة لهذا المستوى من التدني امر لايمكن القبول به والسكوت عنه”.

واضاف الشمري ان “النتائج النهائية عكست واقع التعليم الذي بحاجة ماسة الى تغيير حقيقي يتناسب مع واقع الحال والابتعاد عن التغيير المستمر للمناهج ولعدة سنوات من اجل تركيز الطالب وعدم تشويشه بين سنة واخرى”.

واوضح ان “المدارس الاهلية وجدت للتميز وتحقيق مستويات تفوق ماموجود في المدارس الحكومية ولكن نتائج طلبتها جاءت مخيبة للامال ولم يحقق اي طالب في مدارس كثيرة منها درجة النجاح”، معتبرا ان “هذا امر محزن ومفزع ومثير للاستغراب”.

وشدد الشمري على ضرورة “ان تاخذ الجهات المعنية دورها للوصول الى الحل المناسب وعدم تكرار هذا التدني في السنوات المقبلة”.

يذكر ان وزارة التربية اعلنت الخميس الماضي، نتائج الدور الاول للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2018-2019.

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