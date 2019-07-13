“آي بي إم” تستحوذ على “ريد هات” بـ 34 مليار دولار

2019/07/13 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة شركة آي بي أم الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمدرجة ببورصة نيويورك (NYSE:IBM)، إتمام عملية نقل ملكية شركة “ريد هات” لها من خلال الاستحواذ على جميع الأسهم المشتركة والمصدرة لشركة ريد هات مقابل 190 دولارًا للسهم، وهو ما يمثل إجمالي حقوق الملكية بقيمة 34 مليار دولار.وذكرت الشركة، انها ” تمهد عملية […]

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