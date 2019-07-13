الرافدين: الحد الأعلى لمنح قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية 50 مليون

2019/07/13 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، السبت، ان الحد الأعلى لمنح القروض لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية يصل الى 50 مليون دينار وبضمان

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