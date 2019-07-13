13 مليار إيرادات منفذ سفوان في أيار الماضي وجهود لإعادة تأهيله

2019/07/13 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بـلـغـت ايـــرادات مـنـفـذ ســفــوان الــحــدودي مع الكويت 13 مليار ديـنـار خـلال ايـار الماضي، فـي وقـت تكثف فيه حكومة البصرة المحلية

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