أربع مباريات اليوم بدوري القدم الممتاز

2019/07/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقام في بغداد وأربيل والمثنى والنجف، اليوم السبت، اربع مباريات في

نطاق الجولة 36 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.ففي العاصمة بغداد وتحديدا في ملعب نادي الحسين يلتقي اهل الدار مع

فريق الزوراء، في حين يحل فريق البحري القادم من البصرة ضيفا على فريق

اربيل في ملعب فرانسو حريري.وفي مدينة السماوة يلتقي اهل الدار مع فريق الصناعات الكهربائية

القادم من بغداد، فيما يتواجه في ملعب النجف الاولمبي فريق نفط الوسط

وضيفه فريق الديوانية.وكانت مباراة يوم امس الجمعة قد انتهت بفوز فريق الحدود على الكرخ

بهدف دون مقابل

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