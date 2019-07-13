البصرة.. مصرع طفلة بحادث مأساوي

2019/07/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ لقيت طفلة تبلغ ن العمر 4 سنوات مصرعها بحادث مأساوي في محافظة البصرة.وذكرت مصادر ان “الطفلة توفيت نتيجة تعرضها الى إلى اطلاقة نارية طائشة في صدرها.وبينت ان “جهة الاطلاقة مجهولة”.

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