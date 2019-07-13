بالصور… غضب لتلميذ واسطي ينتهي لكارثة تربوية

2019/07/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أدى غضب لتلميذ من محافظة واسط الى كارثة تربوية.وأقدم تلميذٌ في الصف الخامس الإبتدائي، على إضرام النيران في إدارة مدرسة سلمان المحمدي، ما تسبب بحرق قيود وسجلات مهمة.وأعلنت الوزارة عن إلقاء القبض على تلميذ حرق قيود وسجلات مدرسته في واسط، مشيرة الى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بالحادث.

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