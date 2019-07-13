2019/07/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، ان الخطوات الكردية لاختيار محافظ جديد لكركوك غيبت مكونات المحافظة.وقال الصالحي في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية”، ان”القرارات الاحادية من قبل الكرد تعيد التوترات للمحافظة”.وتابع “نقترح تدوير منصب المحافظ في كركوك على المكونات”.واكد الصالحي رفضه لـ”سياسة فرض الامر الواقع في اختيار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد العرب..التركمان يرفضون المحافظ الكردي ويطرحون مقترحاً جديداً المركز الخبري الوطني.

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