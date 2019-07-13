2019/07/13 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين ان الحد الأعلى لمنح القروض لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية يصل الى 50 مليون دينار وبضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض رهنا تأمينيا .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه: تم تحديد قرض 25 مليون في حال قدم المقترض كفيلا /موظف مدني/ من موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف” .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين : الحد الأعلى لمنح قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية 50 مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين : الحد الأعلى لمنح قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية 50 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).