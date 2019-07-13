المفوضية تسجل ثمانية احزاب جديدة خلال عام

2019/07/13 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن تسجيل ثمانية احزاب جديدة منذ نهاية الانتخابات النيابية الماضية في ايار 2018.وقال عضو مجلس المفوضين بالمفوضية رياض البدران في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت نحو ثمانية أحزاب جديدة، منها مدنية علمانية وأخرى إسلامية، منذ نهاية الانتخابات البرلمانية […]

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