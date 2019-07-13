2019/07/13 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

قال النائب عن تيار الحكمة حميد معلة، إن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لم يقدم اي خطوة في محاربة الفاسدي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس مكافحة الفساد يعود للواجهة.. ونائب يؤكد: لم يحرز أي انجاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس مكافحة الفساد يعود للواجهة.. ونائب يؤكد: لم يحرز أي انجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).