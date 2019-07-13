2019/07/13 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مجلس مكافحة الفساد يعود للواجهة.. ونائب يؤكد: لم يحرز أي انجاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
قال النائب عن تيار الحكمة حميد معلة، إن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لم يقدم اي خطوة في محاربة الفاسدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس مكافحة الفساد يعود للواجهة.. ونائب يؤكد: لم يحرز أي انجاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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