الحكمة يرهن تغيير الحكومة بأمر ويتهم عبد المهدي بـ

2019/07/13 | 10:46

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بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة صلاح العرباوي، أنه في حال تمكنهم من تشكيل أغلبية سياسية فأنهم سيغ...

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