2019/07/13 | 10:47

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الزارعة تصدر قرارات تتعلق بدعم الانتاج الزراعي والحيواني

بغداد/...اصدرت وزارة الزارعة، السبت، ثمانية قرارات تتعلق بدعم الانتاج الزراعي والحيواني لاجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي.

وذكر بيان للوزارة، إن "وزير الزراعة صالح الحسني ترأس اجتماع الدوري لهيئة الرأي في الوزارة وبحضور الوكيل الاداري للوزارة والمفتش العام و مستشار الوزارة لشؤون لنشاط الثروة الحيوانية، اضافة الى مستشار الوزارة فضلا عن المدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة".

واكد الحسني بحسب البيان، "في بداية الاجتماع على اهمية متابعة فقرات البرنامج الحكومي المحددة بأطر زمنية واجبة التطبيق"، مذكرا " بالانجازات الكبيرة للوزارة في النصف الاول من عام تنفيذ البرنامج والتي تميزت بتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل الخضر وبواقع ١٦ محصولا زراعيا موفر محليا ،فضلا عن تحقيق الامن الغذائي من محصول الحنطة مع استمرار عملية الاستلام، اضافة الى الزيادات المتميزة في انتاج الشعير العلفي".

داعيا الى: "تظافر الجهود بغية الوصول الى مديات جيدة من الانتاج الزراعي لاجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي".

واضافت الوزارة، ان "الاجتماع تدارس الفقرات المدرجة في جدول اعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها ومن ابرزها، الموافقة على تشكيل مركز للنخيل والتمور من اجل قيامه بتأهيل النخيل وزيادة انتاجيته كون النخيل يمثل هوية العراق، كما حصلت الموافقة على استحداث مستوصفات بيطرية في محافظة صلاح الدين فضلا عن امكانية الحصول بالموافقة على تعيين عدد من الاطباء البيطريين للحاجة الماسة، كما حصلت الموافقة على طلب دائرة البيطرة بأستحداث شعبة لتسجيل الادوية واللقاحات البيطرية والاضافات العلفية".

واشارت الوزارة الى، ان "هيئة الرأي وافقت على طلب دائرة الاراضي الزراعية بأستحداث شعبة الاستثمار الزراعي لاجل تنظيم شؤون الاستثمار وارتباطه بمقر الدائرة بغية الوصول الى الاستثمار الامثل للاراضي الزراعية، ونظرا للاهتمام بالثروة الحيوانية".

وبينت، ان "هيئة الرأي وافقت ايضا على تشكيل لجنة لاجل النظر بألية توزيع الاعلاف من الشعير والذرة وزيادتها نتيجة وفرتها محليا، اضافة الى النظر بزيادة الدعم من كسبة فول الصويا لمربي الثروة الحيوانية ، فضلا عن تخفيض أسعارها و كذلك دراسة شمول الاسماك بكسبة فول الصويا والذرة".

واوضحت الوزارة، انه "تم الموافقة على الآلية الجديدة لبيع الفسائل والأمهات المحلية والنسيجية في محطات ومشاتل دائرة البستنة تماشياً مع توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين".

واكدت، ان "الاجتماع خلص بأحالة العديد من الفقرات الى لجان متخصصة لاجل دراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها لما يخدم العملية الزراعية".

واضافت الوزارة، ان "هيئة الرأي ختمت اجتماعها بحث الجميع على زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا من اجل تأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطن العراقي".انتهى1

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