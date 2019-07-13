2019/07/13 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..بعد مرور 20 عاما تقريبا على ظهور أول حالة لمرض جنون البقر، يحذر خبراء من أن المملكة المتحدة قد تواجه وباء قاتلا آخر.ويعتقد العلماء أنه بالنسبة لبعض الناس فإن فترة حضانة المرض تتراوح بين 30 و50 عاما، مما يجدد المخاوف من حدوث وفيات في المستقبل.وكشف تحليل أجرته BBC أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا : تحذيرات من تفشي وباء جنون البقر من جديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا : تحذيرات من تفشي وباء جنون البقر من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).