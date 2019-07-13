دعوات نيابية لرفض مسودة الاتفاقية الاقتصادية بين العراق والكويت

2019/07/13 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى رفض مسودة الاتفاقية الاقتصادية العراقية الكويتية، وفيما اعتبرت أن

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