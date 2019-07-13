نائب سابق لـ

2019/07/13 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال النائب السابق القيادي في حركة التغيير، امين بكر، ان "حصة إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية اكثر من 900 مليار دينار شهريا، لكن

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