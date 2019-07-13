الجمارك تضبط ادوية بمخالفة لضوابط الأستيراد في مطار البصرة الدولي

2019/07/13 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم السبت، عن ضبط كمية من الأدوية البشرية المخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد في مطار البصرة الدولي.

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