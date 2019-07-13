الرصد الزلزالي: وقوع هزة أرضية بمنطقة (مهران -ايران) تبعد 30كم شرق زرباطية

2019/07/13 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء امس الجمعة في منطقة مهران في ايران.

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