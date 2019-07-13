2019/07/13 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الإمارات العربيّة المتحدة، تسليم مواقعها أو تخفيض تواجدها العسكري بشكلٍ كبير في اليمن، وهي بالفِعل عاقدةٌ العزم على الانسحاب الكامل من الحرب على اليمن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي استراتيجيّة السعوديّة بعد اعلان الامارات عن الانسحاب من اليمن؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي استراتيجيّة السعوديّة بعد اعلان الامارات عن الانسحاب من اليمن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).