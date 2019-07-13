2019/07/13 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد فرانس بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية السابق أنه عانى من مشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أنه كان يتلقى العلاج بسبب متاعب في عينه اليمنى.وافتتح بيكنباور البالغ من العمر 73 عامًا بطولة “القيصر” للغولف، التي تُقام في إقليم بافاريا، وتدعمها منظمة “فرانس بيكنباور” التي أنشأها الأسطورة الألماني.وقال بيكنباور بعد صعوده

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيكنباور: لا أكاد أرى بعيني اليمنى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيكنباور: لا أكاد أرى بعيني اليمنى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيكنباور: لا أكاد أرى بعيني اليمنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).