صحيفة إيرانية تكشف عن مخطط أميركي “بالغ الخطورة” ضد العراق

2019/07/13 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “جمهوري إسلامي” الإيرانية، السبت، عن مخطط تقوده الولايات المتحدة الأميركية وصفته بأنه “بالغ الخطورة” يستهدف زعزعة الامن والاستقرار في العراق.وقالت الصحيفة في تقرير تابعته /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة تخطط للقيام بتحرك كبير وبالغ الخطورة لزعزعة الامن والاستقرار في العراق، مخطط يعكس عمق حقدها الدفين على الحشد الشعبي”.واضافت الصحيفة ان “هدف […]

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