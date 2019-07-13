تحالف الصدر

2019/07/13 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

دعا تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر، امس، إلى ضرورة إنهاء ملف وزارة التربية بأسرع وقت ولو بضمها إلى وزارة التعليم.

وطالب القيادي في التحالف النائب علاء الربيعي بدمج وزارة التربية مع التعليم، مؤكدا أن هنالك قناعات تتصاعد حول دمج الوزارتين بعد فشل عبد المهدي في تقديم شخصية مستقل...

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