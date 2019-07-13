أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية

2019/07/13 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت، (13 تموز 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,400 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.750 ديناراً.سعر شراء الدولار = 119.750 ديناراً.

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