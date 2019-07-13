2019/07/13 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/كربلاء المقدسة..
اكد الناطق باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، السبت، ان 25% من الجرائم التي تسجلها قيادة الشرطة هي ضد الاطفال.
وقال الغانمي في لـ/المعلومة/، إنه “سجلت لدينا احصائية تؤكد ان اكثر من 25% من الجرائم المرتكبة هي ضد الاطفال”، مبينا انه “رقم خطير وكبير”.
وأضاف، أن “الشرطة المجتمعية في قيادة الشرطة عملت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: ربع الجرائم المسجلة هي ضد الاطفال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد الناطق باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، السبت، ان 25% من الجرائم التي تسجلها قيادة الشرطة هي ضد الاطفال.
وقال الغانمي في لـ/المعلومة/، إنه “سجلت لدينا احصائية تؤكد ان اكثر من 25% من الجرائم المرتكبة هي ضد الاطفال”، مبينا انه “رقم خطير وكبير”.
وأضاف، أن “الشرطة المجتمعية في قيادة الشرطة عملت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: ربع الجرائم المسجلة هي ضد الاطفال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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