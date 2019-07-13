شرطة كربلاء: ربع الجرائم المسجلة هي ضد الاطفال

2019/07/13 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اكد الناطق باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، السبت، ان 25% من الجرائم التي تسجلها قيادة الشرطة هي ضد الاطفال.وقال الغانمي في لـ/المعلومة/، إنه “سجلت لدينا احصائية تؤكد ان اكثر من 25% من الجرائم المرتكبة هي ضد الاطفال”، مبينا انه “رقم خطير وكبير”.وأضاف، أن “الشرطة المجتمعية في قيادة الشرطة عملت […]

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