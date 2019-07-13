الرافدين يحدد الحد الأعلى من قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

2019/07/13 | 11:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، السبت، أن الحد الأعلى لمنح القروض لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية يصل الى 50 مليون دينار وبضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض رهنا تأمينيا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تحديد قرض 25 مليون في حال قدم المقترض كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

وأضاف البيان، أن "مدة القرض 5 سنوات مع فترة إمهال 3 اشهر".





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