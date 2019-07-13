القبض على متهم بحوزته 600 حبة مخدرة في بغداد

2019/07/13 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، السبت، عن القاء القبض على متهم بحوزته 600 حبة مخدرة و متهمين بالإرهاب والسرقة والتهديد في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” القوات الأمنية في قيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة الحلابسة غربي بغداد، فيما تم اعتقال ثلاثة […]

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