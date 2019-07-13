حزب الدعوة الإسلامية ينتخب نوري المالكي أميناً عاماً للحزب

2019/07/13 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، ثقته بنوري المالكي أميناً عاماً للحزب.

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