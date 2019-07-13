الاحتلال يعتقل صيادين فلسطينييْن جنوبي غزة

2019/07/13 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صيادين فلسطينييْن، وصادرت قاربهما في عرض بحر رفح جنوبي قطاع غزة.وقال منسق لجان الصيادين الفلسطينيين في لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، إن زورقا حربيا إسرائيليا هاجم -صباح اليوم- قارب صيد فلسطينيا في عرض بحر رفح، وفتح النار عليه.وأضاف بكر أن الاحتلال اعتقل الصياديْن اللذيْن […]

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