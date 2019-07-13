2019/07/13 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، بياناً بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة كركوك، مؤكدا انه لن يقبل أي مساومة على كوردستانية كركوك، ومشددا على ان المحافظة نموذج للتعايش القومي والديني.

وقال بارزاني في بيان ورد لشفق نيوز ان "مشكلة كركوك لا تقتصر بين حزبين او بين عدد من الاطراف السياسية"، مبينا ان "مشكلة كركوك قضية تاريخية وسياسية قديمة وذا ابعاد كبيرة".

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني: نرفض أي مساومة على كوردستانية كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني: نرفض أي مساومة على كوردستانية كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).