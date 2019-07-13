2019/07/13 | 11:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موغيريني تصل الى بغداد في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
موغيريني تصل الى بغداد في زيارة رسمية
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موغيريني تصل الى بغداد في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( موغيريني تصل الى بغداد في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).