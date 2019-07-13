هادي العامري:توحد القوات الامنية ووقوفها بوجه الارهاب حقق النصر بشكل سريع

2019/07/13 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، السبت، ان توحد القوات الامنية ووقوفها بوجه الارهاب حقق النصر بشكل سريع، فيما اشار الى ان الحشد مسؤول عن بسط الامن ومساندة القوات الامنية.وقال العامري خلال كلمة في الحفل التأبيني الذي اقامته منظمة بدر للقادة الشهداء ان “توحد القوات الامنية ووقوفها بوجه الارهاب حقق النصر بشكل سريع”،

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