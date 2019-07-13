العامري يتحدث عن المحاصصة الحزبية بتقسيم المناصب الحكومية

2019/07/13 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تحدث الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، السبت، عن المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الحكومية وخاصة الدرجات الخاصة.

وقال العامري، في كلمة له خلال حفل تأبيني بعنوان {هم الفائزون} والذي اقامته منظمة بدر بمناسبة استشهاد كوكبة من قادتها في عمليات الصقلاوية 2015، تابعتها {الفرات نيوز}، إنه "بفضل الفتوى المقدسة للمرجعية والاستجابة العظيمة للشعب العراقي بكل مكوناته حققنا الانصار ووقفنا ضد الارهاب".وأكد، أن "الجميع اعتقد ان العراق انتهى وانه لن يعود لكن الشجعان وقفوا بثبات وبرهنوا للعالم انه صامد"، مردفا بالقول: "توحد القوات الامنية ووقوفها بوجه الارهاب حقق النصر بشكل سريع".وتابع العامري، أن "الإرهابيين حاولوا بكل السبل احباط تقدم القوات الامنية والحشد الا انهم فشلوا بفضل صمود المجاهدين".وشدد، أن "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وخلاف فان المنطقة ستعاني كثيرا"، لافتا إلى "أهمية المحافظة على النصر ومن مقوماته الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، وعدم السماح لاحد بان يعيدنا الى مربع الطائفية مرة اخرى".ولفت العامري، إلى ضرورة "تجاوز المحاصصة الحزبية المقيتة في تقسيم المناصب الحكومية ولاسيما الدرجات الخاصة وترك الامر لرئيس الوزراء".انتهى

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