حشد الأنبار يوجز انجازات عمليات “إرادة النصر”

2019/07/13 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،السبت، عن تدمير 25 نفقا سريا ومقتل من فيها والاستيلاء على اسلحة متنوعة خلال عمليات ارادة النصر.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية تمكنت ضمن حملة ارادة النصر الامنية الهادفة الى تأمين كافة المناطق الصحراوية الممتدة بين الانبار ومحافظتي صلاح الدين ونينوى ، […]

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