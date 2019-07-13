2019/07/13 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع نجاح الشمري:الحشد الشعبي كان ظهيرا وسندا وعنوانا انجز النصر واوفى بالعهد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الشمري:الحشد الشعبي كان ظهيرا وسندا وعنوانا انجز النصر واوفى بالعهد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الشمري:الحشد الشعبي كان ظهيرا وسندا وعنوانا انجز النصر واوفى بالعهد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الشمري:الحشد الشعبي كان ظهيرا وسندا وعنوانا انجز النصر واوفى بالعهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).